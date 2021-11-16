В Ростове мужчина едва не убил свою 10-месячную дочь

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В Ростове 24-летнего мужчину подозревают в покушении на убийство своей маленькой дочки. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, в октябре этого года родители девочки - 24-летний мужчина и его сожительница выпивали у себя в квартире. Во время застолья между ними произошла ссора. Громкий скандал разбудил малышку, и она заплакала. Мать ребенка взяла его на руки и попыталась успокоить. Подозреваемый выхватил у нее из рук дочку и с силой ударил ее головой о бетонную стену. Девочку доставили в больницу. К счастью, кроха осталась жива.Подозреваемого задержали. На мужчину завели уголовное дело о покушении на убийство. Прокуратура Ростовской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела.