В Ростове мужчина едва не спрыгнул с Ворошиловского моста

Фото: Денис Демков.

Ростовчанин едва не спрыгнул с Ворошиловского моста. Инцидент, который едва не закончился трагедией, случился ночью 3 января.Прохожие заметили мужчину, который стоял за перилами путепровода, и набрали 02. К месту происшествия прибыли сотрудники ДПС. Они выбежали из авто и успели схватить горожанина за руки. Тот уже висел на ограждении. Они пристегнули его наручниками к перилам и после смогли поднять на мост.После этого гражданина передали врачам, которые оказали ему психологическую помощь.