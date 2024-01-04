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В Ростове мужчина едва не спрыгнул с Ворошиловского моста

В Ростове мужчина едва не спрыгнул с Ворошиловского моста
Ростовчанин едва не спрыгнул с Ворошиловского моста. Инцидент, который едва не закончился трагедией, случился ночью 3 января.

Прохожие заметили мужчину, который стоял за перилами путепровода, и набрали 02. К месту происшествия прибыли сотрудники ДПС. Они выбежали из авто и успели схватить горожанина за руки. Тот уже висел на ограждении. Они пристегнули его наручниками к перилам и после смогли поднять на мост.

После этого гражданина передали врачам, которые оказали ему психологическую помощь.
Фото: Денис Демков.
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