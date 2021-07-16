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В Ростове мошенники пытались развести на деньги жителя Республики Коми

В Ростове мошенники пытались развести на деньги жителя Республики Коми
В Ростове мошенники пытались развести на деньги жителя Республики Коми. Происшествие случилось в конце июня в Советском районе донской столицы.

По данным источника, мужчину задержали якобы по факту сбыта наркотиков. Гостю из Коми предложили решить вопрос денежным способом, так как могли воспользоваться служебным положением и прекратить уголовное преследование. За то, чтобы правоохранители не проводили в отношении него проверку, с мужчины запросили 200 тысяч рублей. Он сначала перевел на карту одного из вымогателей 31 тысячу рублей, но прислать всю сумму не успел - главного злоумышленника задержали.

В отношении него, а также еще нескольких сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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