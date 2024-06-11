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В Ростове молодой человек упал в обморок в автобусе

В Ростове молодой человек упал в обморок в автобусе
В Ростове в общественном транспорте молодому человеку стало плохо. Инцидент произошел 10 июня.

Как сообщают очевидцы, ростовчанин упал на пол автобуса № 92 и начал биться в конвульсиях. Перепуганные пассажиры немедленно позвонили в скорую помощь. Однако парень быстро пришел в себя и покинул общественный транспорт, не дожидаясь медиков.

Вероятнее всего, молодому человеку могло стать нехорошо из-за жары. Добавим, что десятки ростовских автобусов еще не включили кондиционеры. Температура в транспорте достигает +40 градусов.
Фото: DonDay
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