В Ростове молодой человек упал в обморок в автобусе

Фото: DonDay

В Ростове в общественном транспорте молодому человеку стало плохо. Инцидент произошел 10 июня.Как сообщают очевидцы, ростовчанин упал на пол автобуса № 92 и начал биться в конвульсиях. Перепуганные пассажиры немедленно позвонили в скорую помощь. Однако парень быстро пришел в себя и покинул общественный транспорт, не дожидаясь медиков.Вероятнее всего, молодому человеку могло стать нехорошо из-за жары. Добавим, что десятки ростовских автобусов еще не включили кондиционеры. Температура в транспорте достигает +40 градусов.