В Ростове многоквартирный дом на Шолохова затопило из-за неработающих ливневок

В Ростове жители многоквартирного дома по адресу: Шолохова, 140 страдают из-за подтоплений подъездов и подвалов в сезон дождей. Всему виной, по словам жильцов, - плохо работающая ливневая канализация. Люди не один десяток ручек исписали, чтобы добиться решения проблемы с подтоплениями, но воз и ныне там.Ростовчане рассказали Rostov.ru, что проблема подтоплений появилась давно, однако ранее вода не заходила в подъезды. Вместе со строительством пешеходного перехода на пересечении переулка Крывошлыкского и Шолохова ситуация только усугубилась. Одна из ливневок оказалась на территории строящегося объекта, что стало препятствием для естественного убывания воды. В итоге получилось, что осадки пошли в жилой дом и стали затапливать подвальные помещения.Вода держится на дороге возле подъездов на уровне нескольких десятков сантиметров и остается там еще в течение многих дней после дождя.- Мы переживаем, что однажды утром после сильного дождя мы проснемся, а у нас в квартире будет вода, - беспокоятся ростовчане. - Мы писали письма во всевозможные инстанции, но никакого ответа до сих пор не получили.Вода, попадающая в подъезды, задерживается на этом участке на несколько суток. Как можно видеть на фото, уровень воды находится чуть ниже бордюра. При этом последний раз осадки были несколько дней назад, а все вокруг давно высохло. Стоит пройти очередному дождю, и вода снова окажется у подъездов и в подвалах. Страшно представить, насколько поднимется уровень воды этой осенью, после череды ливней.Жилому дому - более 57 лет. Время сильно потрепало здание, и оно сейчас находится в аварийном состоянии: по всей длине пятиэтажного дома проходит заметная невооруженным взглядом огромная трещина. Такие щели можно увидеть и в других местах здания, например, на потолке или на стенах.Как сообщили в управляющей компании «Рим», к которой относится дом на Шолохова, 140, они и сами жильцы многократно обращались в администрацию района с просьбой решить проблему затопления. Однако администрация не отвечает, а ситуация в лучшую сторону не меняется. При этом в отделе ЖКХ Пролетарского района, к которому относится затапливаемый дом, о подобных обращениях ничего не знают.