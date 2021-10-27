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В Ростове любопытный пес едва не лишился носа

В Ростове любопытный пес едва не лишился носа
В Ростове соседский пес прокусил нос домашнему питомцу. Происшествие случилось в частном секторе Западного микрорайона 20 октября, однако известно об этом стало только сейчас.

Сторожевой пес Матвей лаял на соседскую собаку. Та ему отвечала, и в какой-то момент любопытство взяло верх. Пес решил посмотреть на своего «собеседника» и просунул морду в щель забора. В этот момент собака подошла к ограждению и укусила четвероногого охранника за самое чувствительное место - нос.

Когда хозяева увидели рану, тут же отвезли пушистого друга в ветклинику «Доктор Айболит». Там его осмотрели и сразу сделали операцию.



- Такая травма очень болезненна для собаки. Ведь нос - орган чувствительный, в нем много кровеносных сосудов. Помимо этого, высок риск инфицирования бешенством и другими заболеваниями, которые передаются контактным путем, - поделилась с Rostov.ru ветеринар Дарья Гончарова. - Матвею повезло избежать подобных последствий.

Специалисты провели псу операцию по восстановлению целостности тканей, и через 40 минут нос четвероного пациента был восстановлен. 12-летний домашний любимец отправился домой со счастливыми хозяевами. Матвею назначили курс антибиотиков и антисептиков. На следующей неделе нос пушистого пациента практически полностью заживет.

Фото: ветклиника «Доктор Айболит».
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