В Ростове легковушка опрокинулась на бок после ДТП с тремя автомобилями

Фото: Соцсети

В Ростове вечером 5 августа произошло ДТП с участием трех автомобилей. Кадры с места происшествия появились в социальных сетях.По словам очевидцев, авария случилась на пересечении улиц Таганрогской и Горшкова. Предварительно, один из автомобилей выезжал со двора, когда в него врезалась другая легковушка. От удара машина перевернулась на бок и столкнулась с автомобилем, который находился в зоне для разворота.Информация о пострадавших и все обстоятельства происшествия уточняются.