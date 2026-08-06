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В Ростове легковушка опрокинулась на бок после ДТП с тремя автомобилями

В Ростове легковушка опрокинулась на бок после ДТП с тремя автомобилями
В Ростове вечером 5 августа произошло ДТП с участием трех автомобилей. Кадры с места происшествия появились в социальных сетях.

По словам очевидцев, авария случилась на пересечении улиц Таганрогской и Горшкова. Предварительно, один из автомобилей выезжал со двора, когда в него врезалась другая легковушка. От удара машина перевернулась на бок и столкнулась с автомобилем, который находился в зоне для разворота.

Информация о пострадавших и все обстоятельства происшествия уточняются.
Фото: Соцсети
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