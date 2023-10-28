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В Ростове кроссовер сбил 61-летнего мужчину

В Ростове кроссовер сбил 61-летнего мужчину
В Ростове в переулке Сальском мужчина попал под колеса кроссовера. Авария случилась вечером 27 октября, сообщает УГИБДД по Ростовской области.

За рулем «Хендай Санта Фе» был 63-летний мужчина. Он ехал по дороге, когда внезапно на проезжую часть вышел мужчина. Автомобилист не успел остановиться и сбил его. Причем горожанин решил выйти на дорогу буквально в нескольких метрах от пешеходного перехода. Это бы могло помочь избежать аварии.

С травмами пешехода госпитализировали.
Фото: Соцсети.
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