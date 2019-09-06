В Ростове неизвестные ограбили мужчину



В Ростове-на-Дону компания неизвестных ограбила мужчину. По подозрению в совершении преступления 7 сентября задержали трех человек.



В полицию обратился местный житель. Он сообщил, что в ночь на 3 сентября шел по Ленинскому району. Здесь на него напали три человека. Они отобрали у него сумку с телефоном, кредитными картами, деньгами и другими ценными вещами. Сумму ущерба он оценил в 80 тысяч рублей.



Позже правоохранители задержали троих подозреваемых. Ими оказались 22-летний и двое 18-летних парней. Они уже имеют судимость за кражу.



– В отношении молодых людей возбуждено дело по статье «Грабеж». Подозреваемые находятся под стражей, ‒ рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.