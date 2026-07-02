В Ростове каршеринговые машины с пустыми баками бросают прямо на проезжей части

Фото: соцсети.

В Ростове-на-Дону участились случаи, когда автомобили каршеринга остаются прямо на проезжей части из-за нехватки топлива. О подобных инцидентах местные жители сообщают в социальных сетях.Один из таких случаев произошел на улице Днепропетровской. По словам очевидцев, в оставленный на дороге без знака аварийной остановки автомобиль врезалась другая машина. Еще один брошенный каршеринг заметили на Аксайском проспекте.На фоне дефицита бензина использование сервисов каршеринга становится все более затруднительным. Вместо того чтобы тратить время в очередях на заправках и самостоятельно оплачивать топливо, некоторые пользователи предпочитают оставлять арендованные автомобили прямо на дороге.