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В Ростове эвакуировали ТЦ «Парк»

В Ростове эвакуировали ТЦ «Парк»
В Ростове эвакуировали ТЦ «Парк». Инцидент произошел 1 августа на проспекте Космонавтов, 19А.

Днем сработала система оповещения. Посетителей попросили выйти на улицу до выяснения обстоятельств.

Подробности уточняются.
Фото: соцсети
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