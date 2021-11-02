В Ростове из-за ревности парень пытался зарезать свою девушку

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В Ростове 19-летний парень пытался зарезать свою 27-летнюю знакомую. Происшествие случилось 3 ноября в одном из дворов на улице Борко.В тот день между парнем и девушкой произошла ссора на почве ревности. Во время конфликта подозреваемый схватил нож и нанес ей множественные удары в разные части тела. Пока другие жильцы оказывали помощь пострадавшей, подонок сбежал.Нападавшего задержали в тот же день. Как сообщает СУ СКР по Ростовской области, его подозревают в покушении на убийство. Сейчас 19-летнему парню грозит до 10 лет лишения свободы. За жизнь его девушки борются врачи.