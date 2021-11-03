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В Ростове из-за порыва канализации затопило многоэтажный дом

В Ростове из-за порыва канализации затопило многоэтажный дом

В Ростове-на-Дону в многоэтажном доме произошло серьезное затопление из-за порыва канализации. Авария случилась 5 ноября на бульваре Комарова. Ее последствия все еще не устранены.

Как сообщает DonDay.ru, канализацию прорвало в результате засора уличного коллектора, подведенного ко всему жилому комплексу «Северные высотки». В один момент воды стало слишком много, и канализационная система дома № 18/3 не выдержала. Затопленными оказались шахты лифтов, парковки, а также кладовые и подвалы. В квартирах стоит ужасная вонь - запах распространяется по вентиляции. Вещи, которые были в кладовках, жителям дома придется выкинуть. Кроме того, из-за неработающих лифтов людям приходится ходить пешком по лестнице 23-этажного дома.

Несмотря на многочисленные жалобы людей, в течение двух дней управляющая компания не принимала никаких мер. Затем были устранены некоторые видимые моменты, кое-где откачали воду. Но большая часть все еще затоплена.

Люди не знают, как жить дальше в таких условиях и кто им возместит ущерб за испорченные вещи.

Жилой комплекс обслуживает управляющая компания «БытСервис». Там сообщили, что в течение часа директор предоставит официальную информацию и прояснит ситуацию.
Фото: donday.ru
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