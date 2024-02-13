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В Ростове из-за непотушенной сигареты за выходные погибли два человека

В Ростове из-за непотушенной сигареты за выходные погибли два человека
В Ростове из-за непотушенной сигареты за выходные погибли два человека. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Первый пожар произошел 10 февраля в переулке Тувинском, 42. Возгорание началось в частном доме. Огонь успел распространиться на 35 квадратов. На место прибыли 20 человек на пяти единицах спецтехники. К сожалению, спасти не удалось 80-летнюю хозяйку жилища. Выяснилось, что очагом пожара является диван, находившийся в спальне. Вероятно, он загорелся из-за непотушенной сигареты.



Второй случай произошел 11 февраля на улице Черепахина, 326. Загорелась хозпостройка. Аналогично с прошлым случаем пожар начался из-за загоревшегося дивана, куда попал непотушенный окурок. В результате погиб 61-летний владелец.

Буквально в этот же день из-за непотушенной сигареты в хуторе Лесном Мартыновского района погиб 65-летний мужчина.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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