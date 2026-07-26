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В Ростове из-за непогоды 26 июля введен режим ЧС

В Ростове из-за непогоды 26 июля введен режим ЧС
В Ростове-на-Дону введен режим ЧС в результате непогоды. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем телеграм-канале.

В данный момент зафиксировано падение тысячи деревьев. Заявки все еще поступают. Работа ведется – пока ликвидировали последствия падения 132 деревьев.

Всего для работ задействовали 25 аварийно-восстановительных бригад, 253 человека и 47 единиц техники, а также 6 расчетов спасателей городской Поисково-спасательной службы, 3 расчета областной спасательной службы, 21 аварийная бригада от администрации районов, 25 единиц спецтехники.
Фото: DonDay.ru.
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