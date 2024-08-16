В Ростове из Кизитеринки выловили утопленника

Фото: DonDay.

В Ростове нашли еще одного утопленника. Тело мужчины выловили из реки Кизитеринка 15 августа.В тот день горожане увидели труп в воде недалеко от дома на улице Можайской, 34. Испугавшись, местные жители вызвали спасателей. Специалисты достали из воды мертвеца. Личность погибшего пока не известна, как и обстоятельства его смерти.Как сообщили в региональном ГУ МЧС, всего с начала лета в 2024 году утонули 45 человек. Из них двоих нашли несколько дней назад. Тела 41-летней женщины и 64-летнего мужчины достали из водоемов Ростовской области.