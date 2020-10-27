В Ростове из БСМП-2 сбежал 43-летний мужчина-инвалид

Из ростовской больницы скорой медицинской помощи (БСМП-2) сбежал 43-летний местный житель. В городскую лечебницу Юрий Кутавас попал ночью 27 октября. Врачи токсикологического отделения диагностировали у него отравление неизвестным веществом. Уже на следующие сутки медики выписали пациента и отправили его домой рано утром. Однако покинувшего больницу мужчину никто из родственников по месту жительства на Максима Горького, 229 не застал.В поисковых отрядах рассказали, что Юрий вышел из БСМП-2 около часа ночи без чьего-либо ведома.По словам племянника пропавшего, его дядя - инвалид, страдающий эпилепсией. Кроме того, он перенёс ещё два инсульта. Ростовчанин не может разговаривать, изъясняется только жестами с помощью левой рукой, потому что правая не работает.Как стало известно, разыскиваемый мужчина худощавого телосложения, рост - около 178 сантиметров. У него тёмные волосы, карие глаза, есть лобная залысина. Также на его лице есть татуировка. Последний раз Юрия Кутаваса видели уезжающим в больницу в синем трико и чёрных кроссовках.Если вы что-то знаете о местонахождении мужчины или узнали его в прохожем, сообщите по номерам телефонов: 8-908-179-06-46 (племянник Юрия Руслан Белый); 8-928-167-53-19 (сестра Юрия Вера Николаевна); 8-800-700-54-52 или 112.