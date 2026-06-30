В Ростове ищут пропавшую жительницу Волгограда

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В Ростове-на-Дону разыскивают 51-летнюю Наталью Самойлову. Женщина пропала в Волгограде 27 мая. Она вышла из дома и исчезла — без денег, документов и связи.Семья обратилась в полицию, но поиски не дали результата. Делом занялись и волонтеры.28 июня Наталья позвонила матери. Она говорила из Ростова-на-Дону и просила о помощи. Телефон она взяла у прохожего на улице.Однако едва семья успела всё понять, как Наталью снова потеряли.По словам хозяина мобильника, последний раз Наталью видели у храма Александра Невского на проспекте Космонавтов. Дальше ее следы теряются.Наталья ростом 166 сантиметров, у нее темно-русые волосы м карие глаза, нормальное телосложение. На стопе — ожог.Всех, кто узнал женщину или видел ее в Ростове, просят позвонить по номеру 8 800 700-54-52 или 112.