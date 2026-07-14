В Ростове ищут без вести пропавшую девушку

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В Ростове-на-Дону разыскивают 34-летнюю девушку. О местонахождении Ольги Галас ничего не известно с 12 июля.Поисками ростовчанки занимаются волонтеры.В последний раз девушка была одета в белую кофту, светлые брюки и кроссовки. Рост девушки равен 165 сантиметрам, она худощавого телосложения, с темно-каштановыми волосами и карими глазами.Тем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просьба сообщить по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.