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В Ростове ищут без вести пропавшую девушку

В Ростове ищут без вести пропавшую девушку

В Ростове-на-Дону разыскивают 34-летнюю девушку. О местонахождении Ольги Галас ничего не известно с 12 июля.

Поисками ростовчанки занимаются волонтеры.

В последний раз девушка была одета в белую кофту, светлые брюки и кроссовки. Рост девушки равен 165 сантиметрам, она худощавого телосложения, с темно-каштановыми волосами и карими глазами.

Тем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просьба сообщить по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: соцсети
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