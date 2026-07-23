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В Ростове ищут без вести пропавшего 41-летнего мужчину

В Ростове ищут без вести пропавшего 41-летнего мужчину

В Ростове-на-Дону ведутся поиски без вести пропавшего 41-летнего мужчины.

Местонахождение Петра Куликова неизвестно с 13 июля. Родственники ростовчанина забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам. В день исчезновения ростовчанин был одет в темно-синие футболку и джинсы, темные кроссовки и кепку. Его рост составляет 165 сантиметров. Кроме того, Петр Куликов имеет худощавое телосложение, черные волосы и карие глаза.

Любую информацию о местонахождении мужчины необходимо сообщить по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
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