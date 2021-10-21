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В Ростове инспектор ДПС ударил автомобилиста, снимавшего его на смартфон: видео

В Ростове инспектор ДПС ударил автомобилиста, снимавшего его на смартфон: видео
В Ростове сотрудник ГИБДД напал на автомобилиста, снимавшего на смартфон составление протокола. Автор поделился видео случившегося в соцсетях 23 октября.

Инспектор ДПС остановил машину с тонированными стеклами. Вместе с коллегами правоохранитель начал составлять протокол. Тогда водитель включил на смартфоне камеру и поинтересовался, будут ли делать замер светопропускаемости окон. В ответ один из сотрудников ГИБДД подошел к мужчине и ударил его по лицу, возмутившись съемкой.



На кадрах видно, как инспектор отходит от автомобилиста и зовет его к себе без камеры.

- Иди сюда, гражданин! Слушай меня внимательно: я тебе сейчас скажу один раз, - говорит правоохранитель. - Да убери камеру! Ты без камеры не можешь?

В ГУ МВД по Ростовской области не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.
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