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В Ростове дворник набросился с лопатой на мужчину

В Ростове дворник набросился с лопатой на мужчину
В Ростове-на-Дону дворник избил мужчину лопатой под окнами жилого дома. Происшествие случилось на пересечении переулка Гвардейского с улицей Текучева днем 9 марта.

Уборщик повалил мужчину на землю и ударил лопатой по голове. А когда пострадавший попытался встать, нанес еще один удар.

Причина конфликта ростовчан неизвестна. Другой дворник в это время стоял рядом и наблюдал за происходящим. Скорее всего, пострадавшему понадобилась медицинская помощь.

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