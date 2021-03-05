В Ростове дворник набросился с лопатой на мужчину

В Ростове-на-Дону дворник избил мужчину лопатой под окнами жилого дома. Происшествие случилось на пересечении переулка Гвардейского с улицей Текучева днем 9 марта.Уборщик повалил мужчину на землю и ударил лопатой по голове. А когда пострадавший попытался встать, нанес еще один удар.Причина конфликта ростовчан неизвестна. Другой дворник в это время стоял рядом и наблюдал за происходящим. Скорее всего, пострадавшему понадобилась медицинская помощь.