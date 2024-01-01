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В Ростове два человека пострадали в массовом ДТП с «Мерседесом»

В Ростове два человека пострадали в массовом ДТП с «Мерседесом»
В Ростове случилась массовое ДТП с пострадавшими. Авария произошла в ночь на 1 января на пересечении улиц Зоологической и Футбольной.

Предварительно, неизвестный за рулем «Мерседеса Бенц» двигался по Зоологической. Возле дома № 18/1 он не уступил дорогу «Шкоде Октавия», которая поворачивала направо. В результате столкновения немецкую легковушку отбросило на припаркованную «ГАЗель».

Установить личность водителя «Мерседеса» не удалось. Вероятно, он скрылся с места происшествия.

— В результате ДТП пострадали 42-летний водитель «Шкоды» и его 63-летняя пассажирка, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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