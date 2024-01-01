В Ростове два человека пострадали в массовом ДТП с «Мерседесом»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове случилась массовое ДТП с пострадавшими. Авария произошла в ночь на 1 января на пересечении улиц Зоологической и Футбольной.Предварительно, неизвестный за рулем «Мерседеса Бенц» двигался по Зоологической. Возле дома № 18/1 он не уступил дорогу «Шкоде Октавия», которая поворачивала направо. В результате столкновения немецкую легковушку отбросило на припаркованную «ГАЗель».Установить личность водителя «Мерседеса» не удалось. Вероятно, он скрылся с места происшествия.— В результате ДТП пострадали 42-летний водитель «Шкоды» и его 63-летняя пассажирка, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области.