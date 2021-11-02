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В Ростове домашний аист получил перелом голени, сбежав от хозяев

В Ростове домашний аист получил перелом голени, сбежав от хозяев
В Ростове-на-Дону домашний аист, сбежавший от хозяев, получил перелом голени. ЧП случилось в конце октября.

Аист Степа жил на территории частного дома в клетке. Однажды хозяева забыли ее закрыть, и пернатый друг сбежал. Владельцы разыскивали Степу несколько дней, а когда нашли, увидели, что он хромает.

Птицу сразу же привезли в ветклинику «Доктор Айболит». Павел Рощупкин осмотрел аиста и сделал рентген. Оказалось, что у пернатого был перелом голени. Чтобы провести операцию, Степе необходима ингаляционная анестезия, которая есть только в аксайской клинике. Пациента срочно перевезли туда. Однако появилась новая проблема - маски для подачи газа не подходили по размеру для экзотической птицы. Операция нужна была срочно, и врач-анастезиолог Екатерина Бобыльченко соорудила маску из подручных средств - полуторалитровой бутылки.

- Перелом пришлось зафиксировать с помощью спиц и наложить швы и повязки, - рассказал Rostov.ru Павел Рощупкин. - Операция прошла успешно. Теперь Степе необходимы покой, уход и антибиотикотерапия для реабилитации.

Врач уточнил, что подобные переломы срастаются в течение одного-двух месяцев. Поэтому вскоре аист сможет вернуться к прежней жизни.
Фото: ветклиника «Доктор Айболит».
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