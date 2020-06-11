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В Ростове девушка и её двухмесячный ребёнок пропали без вести

В Ростове девушка и её двухмесячный ребёнок пропали без вести
Жительница Ростова-на-Дону и её двухмесячный ребёнок пропали без вести. Анастасию Истомину с малышом разыскивают с 14 июня. В тот день около 10 часов 30-летняя дончанка вышла на улицу и не вернулась обратно.

Когда Анастасия через какое-то время не пришла домой, родственники заподозрили неладное. Истомина не отвечала на звонки и сообщения, тогда члены семьи написали заявление в полицию и сообщили о ее пропаже в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».

В ориентировке говорится, что рост девушки — около 165 сантиметров, телосложение худощавое. У неё тёмно-каштановые короткие волосы и серо-голубые глаза. Она была одета в белые кофту и бриджи, на ногах — белые туфли. При себе у Анастасии есть документы на её имя.

Пропавшая может находиться в любом районе города. Если вы знаете какую-то информацию о её местонахождении, сообщите по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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