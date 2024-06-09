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В Ростове десятки машин ушли под воду из-за дождя в Берберовке

В Ростове десятки машин ушли под воду из-за дождя в Берберовке
В Ростове-на-Дону 9 июня десятки машин затопило из-за сильного дождя. Кадры публикуют очевидцы в социальных сетях.

После полудня переулок Суздальский в микрорайоне Берберовка превратился в огромную реку. По словам жителей, местами уровень воды вырос почти на метр. Припаркованные автомобили оказались по капот в воде. Владельцы затонувших транспортных средств судорожно пытаются их спасти, вытаскивая из глубоких луж.

Похожая тяжелая ситуация складывается и в других районах города.

До конца суток в регионе объявлено штормовое предупреждение. Ростовчанам и гостям донской столицы рекомендуют оставаться дома.
Фото: социальные сети
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