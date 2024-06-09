В Ростове десятки машин ушли под воду из-за дождя в Берберовке

Фото: социальные сети

В Ростове-на-Дону 9 июня десятки машин затопило из-за сильного дождя. Кадры публикуют очевидцы в социальных сетях.После полудня переулок Суздальский в микрорайоне Берберовка превратился в огромную реку. По словам жителей, местами уровень воды вырос почти на метр. Припаркованные автомобили оказались по капот в воде. Владельцы затонувших транспортных средств судорожно пытаются их спасти, вытаскивая из глубоких луж.Похожая тяжелая ситуация складывается и в других районах города.До конца суток в регионе объявлено штормовое предупреждение. Ростовчанам и гостям донской столицы рекомендуют оставаться дома.