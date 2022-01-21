В Ростове без вести пропала 78-летняя женщина

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону разыскивается не ориентирующаяся в пространстве бабушка. О местонахождении 78-летней Лидии Полищук ничего не известно с 25 января.Лидия вышла из своего дома по переулку Марксистскому и пропала. Из-за того, что пенсионерка не ориентируется в пространстве, родственники сильно обеспокоились. Они попытались найти ее сами, но ничего не вышло. Тогда они попросили помощи у добровольцев и обратились в полицию.На вид пропавшей около 78 лет. Рост 170 см, худощавое телосложение, каштановые волосы до плеч и серые глаза. В день исчезновения Лидия была одета в бежевый пуховик с капюшоном, бежевый свитер, темную юбку и демисезонные ботинки. С собой у нее была черная сумка.Если у вас есть информация о местонахождении Лидии Полищук, звоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.