Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове без вести пропал 54-летний мужчина

В Ростове без вести пропал 54-летний мужчина

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего без вести 54-летнего мужчину. О том, где может находиться Зураб Даскиев, нет никакой информации со 2 февраля.

Мужчина ушел из своего дома в неизвестном направлении и пропал. О своих планах он никого не предупреждал. Обратно Зураб не вернулся даже к утру следующего дня. Встревоженные родные сначала пытались найти его сами, но безуспешно. Тогда они обратились в полицию с заявлением об его исчезновении, попросив помощи у волонтеров.

Приблизительный рост пропавшего - 190 см, телосложение среднее. У Зураба карие глаза, седые волосы и борода. В день исчезновения на нем были синий пуховик, синие джинсы, синяя утепленная рубашка в клетку и темно-синяя кепка. При себе имел документы на свое имя.

Если у вас есть информация о местонахождении Зураба Даскиева, звоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.