В Ростове без вести пропал 54-летний мужчина

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего без вести 54-летнего мужчину. О том, где может находиться Зураб Даскиев, нет никакой информации со 2 февраля.Мужчина ушел из своего дома в неизвестном направлении и пропал. О своих планах он никого не предупреждал. Обратно Зураб не вернулся даже к утру следующего дня. Встревоженные родные сначала пытались найти его сами, но безуспешно. Тогда они обратились в полицию с заявлением об его исчезновении, попросив помощи у волонтеров.Приблизительный рост пропавшего - 190 см, телосложение среднее. У Зураба карие глаза, седые волосы и борода. В день исчезновения на нем были синий пуховик, синие джинсы, синяя утепленная рубашка в клетку и темно-синяя кепка. При себе имел документы на свое имя.Если у вас есть информация о местонахождении Зураба Даскиева, звоните по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.