Фото: Лиза Алерт.

В Ростове без вести пропал 44-летний Константин Жарков. О местонахождении мужчины нет информации с 18 января. Обеспокоенные близкие написали заявление в полицию и попросили помощи в поисках у волонтеров. Они надеются, что Константина найдут живым и здоровым.На вид ростовчанину - около 45 лет, его рост составляет 176 сантиметров, худой, волосы темно-русые, глаза карие. В чем был одет Константин в день исчезновения, неизвестно.Если вам что-либо известно о том, где находится пропавший, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.