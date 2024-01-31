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В Ростове без вести пропал 44-летний Константин Жарков

В Ростове без вести пропал 44-летний Константин Жарков
В Ростове без вести пропал 44-летний Константин Жарков. О местонахождении мужчины нет информации с 18 января. Обеспокоенные близкие написали заявление в полицию и попросили помощи в поисках у волонтеров. Они надеются, что Константина найдут живым и здоровым.

На вид ростовчанину - около 45 лет, его рост составляет 176 сантиметров, худой, волосы темно-русые, глаза карие. В чем был одет Константин в день исчезновения, неизвестно.

Если вам что-либо известно о том, где находится пропавший, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт.
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