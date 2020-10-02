В Ростове автомобилист на иномарке въехал в строящийся коллектор

В донской столице водитель на легковушке въехал в строящийся коллектор. Авария произошла в ночь на 6 октября на бульваре Комарова, 28.Как сообщили очевидцы, автомобилист двигался возле магазина «М.Видео». Во время поездки он отвлекся посмотреть в свой телефон, из-за чего не заметил впереди яму. В этом месте строят коллектор, и ростовчанин въехал четко посредине пролома. Сама иномарка перевернулась вверх тормашками.Пострадал водитель или нет, пока не ясно. Известно лишь, что сам автомобиль получил механические повреждения. Передняя часть иномарки сильно помята, а дверь сломана.