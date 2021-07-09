Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове автобус №78 собрал «паровозик» из трех авто: есть пострадавший

В Ростове автобус №78 собрал «паровозик» из трех авто: есть пострадавший
В Ростове на Нагибина водитель автобуса №78 протаранил несколько попутных автомобилей. Происшествие случилось около 11 часов 12 июля.

Предварительно, 49-летний водитель автобуса №78 ехал по маршруту Темерник - Центральный рынок. В районе дома №31В на проспекте Михаила Нагибина перед светофором остановились несколько машин. Шофер общественного транспорта не успел вовремя затормозить и врезался в попутный кроссовер «Хендай Крета», тот - в «Ладу Гранта», а она - в «Опель Корсу». В момент аварии в автобусе находились 10 пассажиров.

- В результате ДТП 69-летний водитель кроссовера получил травмы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Среди пассажиров пострадавших нет.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.