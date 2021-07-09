В Ростове автобус №78 собрал «паровозик» из трех авто: есть пострадавший

В Ростове на Нагибина водитель автобуса №78 протаранил несколько попутных автомобилей. Происшествие случилось около 11 часов 12 июля.Предварительно, 49-летний водитель автобуса №78 ехал по маршруту Темерник - Центральный рынок. В районе дома №31В на проспекте Михаила Нагибина перед светофором остановились несколько машин. Шофер общественного транспорта не успел вовремя затормозить и врезался в попутный кроссовер «Хендай Крета», тот - в «Ладу Гранта», а она - в «Опель Корсу». В момент аварии в автобусе находились 10 пассажиров.- В результате ДТП 69-летний водитель кроссовера получил травмы, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Среди пассажиров пострадавших нет.