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В Ростове 42-летний мотоциклист снес дорожный бордюр и скончался

В Ростове 42-летний мотоциклист снес дорожный бордюр и скончался
В Ростове-на-Дону 42-летний водитель мотоцикла снес дорожный бордюр и скончался. Авария случилась 17 июля около 12:00.

Предварительно, 42-летний водитель мотоцикла «Харлей Дэвидсон» двигался по улице Таганрогской в направлении Дачной. Возле дома №173 он не справился с управлением и двухколесный транспорт занесло. Мужчина протаранил бордюр.

- В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, был доставлен в медицинское учреждение, где в последующем скончался,- сообщили в региональной госавтоинспекции.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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