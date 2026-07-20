В Ростове 42-летний мотоциклист снес дорожный бордюр и скончался

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону 42-летний водитель мотоцикла снес дорожный бордюр и скончался. Авария случилась 17 июля около 12:00.Предварительно, 42-летний водитель мотоцикла «Харлей Дэвидсон» двигался по улице Таганрогской в направлении Дачной. Возле дома №173 он не справился с управлением и двухколесный транспорт занесло. Мужчина протаранил бордюр.- В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, был доставлен в медицинское учреждение, где в последующем скончался,- сообщили в региональной госавтоинспекции.