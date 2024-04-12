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В Ростове 40-летний мужчина выпал с пятого этажа и выжил

В Ростове 40-летний мужчина выпал с пятого этажа и выжил
В Ростове мужчина выпал с балкона пятого этажа и выжил. Происшествие случилось 12 апреля на проспекте Сельмаш, 94.

Около 12:00 мужчина в нетрезвом состоянии вывешивал белье на балконе. Ростовчанин потерял равновесие и упал с пятого этажа девятиэтажного дома. К счастью, он приземлился прямо на козырек магазина и выжил.

На место происшествия приехали спасатели.

- С помощью жесткого щита специалисты эвакуировали пострадавшего с козырька и передали бригаде скорой помощи, - сообщили в ГО и ЧС по Ростовской области.
Фото: ГО и ЧС по Ростовской области.
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