В Ростове 40-летний мужчина выпал с пятого этажа и выжил

Фото: ГО и ЧС по Ростовской области.

В Ростове мужчина выпал с балкона пятого этажа и выжил. Происшествие случилось 12 апреля на проспекте Сельмаш, 94.Около 12:00 мужчина в нетрезвом состоянии вывешивал белье на балконе. Ростовчанин потерял равновесие и упал с пятого этажа девятиэтажного дома. К счастью, он приземлился прямо на козырек магазина и выжил.На место происшествия приехали спасатели.- С помощью жесткого щита специалисты эвакуировали пострадавшего с козырька и передали бригаде скорой помощи, - сообщили в ГО и ЧС по Ростовской области.