В Ростове 30-летний водитель иномарки снес щит автозаправки

Фото: Ростов Главный

В Ростове 30-летний автомобилист снес рекламный щит автозаправочной станции. Происшествие случилось на проспекте Шолохова около полудня, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.В районе дома № 109Б мужчине на «Хендай Акценте» стало плохо. Водитель потерял управление и сначала выехал на бордюр, а потом врезался в щит автозаправки.На место тут же прибыли все экстренные службы, включая медиков. Но, к счастью, их помощь не понадобилась. Автомобилист в ДТП не пострадал.