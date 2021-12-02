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В Ростове 30-летний водитель иномарки снес щит автозаправки

В Ростове 30-летний водитель иномарки снес щит автозаправки
В Ростове 30-летний автомобилист снес рекламный щит автозаправочной станции. Происшествие случилось на проспекте Шолохова около полудня, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

В районе дома № 109Б мужчине на «Хендай Акценте» стало плохо. Водитель потерял управление и сначала выехал на бордюр, а потом врезался в щит автозаправки.

На место тут же прибыли все экстренные службы, включая медиков. Но, к счастью, их помощь не понадобилась. Автомобилист в ДТП не пострадал.
Фото: Ростов Главный
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