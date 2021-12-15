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В Ростове 23-летний парень попал под поезд

В Ростове 23-летний парень попал под поезд

В Ростове-на-Дону молодой человек получил серьезные травмы на железной дороге. Происшествие случилось 16 декабря в районе станции Ростов-Товарный.

Молодой человек собирался переходить железную дорогу. Однако до пешеходного перехода оставалось несколько метров. Парень решил сократить путь и вышел на ж/д пути в неположенном месте. В то самое время ехал поезд. Машинист пытался избежать аварии, но состав все равно зацепил парня.

В пресс-службе УТ МВД России по СКФО сообщили, что ростовчанин госпитализирован с травмами.
Фото: expressandstar.com
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