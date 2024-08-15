В Ростове 21-летний парень получил ожоги при пожаре в баре на Кировском

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону в баре на Кировском 21-летний бармен пострадал при пожаре. Пламя вспыхнуло 12 августа около 04:10.Предварительно, в одном из баров города загорелась пиробумага. Пламя разгорелось на площади один квадратный метр. Сотрудники сразу же вызвали на место сотрудников МЧС. 15 человек из здания эвакуировали.Для тушения задействовали восемь спасателей на двух автоцистернах. В результате пожара ожоги рук и головы получил 21-летний бармен.По данным ГУ МЧС по Ростовской области, пострадавшего госпитализировали в ожоговое отделение БСМП.Отметим, что пиробумага может легко загореться из-за нарушения условий хранения. Она может вспыхнуть и гореть даже при небольшом воздействии огня и тепла.