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В Ростове 19-летний парень разбился насмерть, выпав с 7 этажа общежития ЮФУ

В Ростове 19-летний парень разбился насмерть, выпав с 7 этажа общежития ЮФУ
В донской столице 19-летний парень разбился насмерть, выпав из окна на седьмом этаже. Трагедия произошла в одном из общежитий ЮФУ на улице Зорге днем 5 октября.

На место ЧП прибыли все экстренные службы. Медики констатировали смерть молодого человека от травм, полученных при падении с высоты. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

О погибшем известно, что он родом из Новочеркасска. Учился на втором курсе мехмата, сообщает портал DonDay.ru.
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