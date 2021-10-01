В Ростове 19-летний парень разбился насмерть, выпав с 7 этажа общежития ЮФУ
В донской столице 19-летний парень разбился насмерть, выпав из окна на седьмом этаже. Трагедия произошла в одном из общежитий ЮФУ на улице Зорге днем 5 октября.
На место ЧП прибыли все экстренные службы. Медики констатировали смерть молодого человека от травм, полученных при падении с высоты. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи.
О погибшем известно, что он родом из Новочеркасска. Учился на втором курсе мехмата, сообщает портал DonDay.ru.