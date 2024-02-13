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В Ростове 16-летний юноша за рулем «Мерседеса» устроил ДТП с погибшим подростком

В Ростове 16-летний юноша за рулем «Мерседеса» устроил ДТП с погибшим подростком
В Ростове-на-Дону произошло ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка. ЧП случилось в ночь на 13 февраля.

Предварительно, 16-летний подросток за рулем «Мерседес Бенц» катался по Ростову с друзьями. Примерно 00:30 на улице 2-ой Краснодарской автомобиль занесло. Неподалеку от школы №37 иномарка вылетела с проезжей части и на большой скорости врезалась в дерево. Удар был таким сильным, что транспортное средство буквально превратился в груду металлолома. Машина осталась без кузова и крыши.

- Данные погибшей несовершеннолетней пассажирки устанавливаются, - рассказали в УГИБДД по Ростовской области. - После аварии водителя и еще двоих пассажиров — 18 и 24 лет доставили в больницу.

Также в ведомстве сообщили, что молодые люди катались по городу на автомобиле, снятом с учета. Полицейские устанавливают кому принадлежит машина.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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