В Ростове 14-летняя девочка попала под колеса авто во дворе многоэтажки

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Ростове девочка-подросток попала под колеса машины. ДТП случилось в микрорайоне Суворовском 10 марта около 19:00.В тот вечер 29-летний парень за рулем «Дэу Матиза» выезжал из двора многоэтажки на бульваре Измайловском, 25. В этот момент рядом шла школьница. Водитель не сразу увидел девочку. Когда он ударил по тормозам, было уже поздно: подросток попал под колеса легковушки.По информации УГИБДД по Ростовской области, 14-летняя девочка получила травмы.