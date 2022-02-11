В Ростове 13-летний подросток до смерти надышался газом из баллончика

Фото: taunus-zeitung.de

В Ростове 13-летний мальчик до смерти надышался газом из баллончика. Происшествие случилось несколько дней назад в квартире одной из многоэтажек на улице Туполева. Об этом сообщает donday.ru со ссылкой на источник.Подросток был дома один. Мать, вернувшись домой, не смогла достучаться ему и вызвала сотрудников МЧС. Те вскрыли замок и увидели внутри труп ребенка. Рядом с ним лежал газовый баллончик.Женщина воспитывала сына сама. С мужем они давно были в разводе.