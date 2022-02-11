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В Ростове 13-летний подросток до смерти надышался газом из баллончика

В Ростове 13-летний подросток до смерти надышался газом из баллончика
В Ростове 13-летний мальчик до смерти надышался газом из баллончика. Происшествие случилось несколько дней назад в квартире одной из многоэтажек на улице Туполева. Об этом сообщает donday.ru со ссылкой на источник.

Подросток был дома один. Мать, вернувшись домой, не смогла достучаться ему и вызвала сотрудников МЧС. Те вскрыли замок и увидели внутри труп ребенка. Рядом с ним лежал газовый баллончик.

Женщина воспитывала сына сама. С мужем они давно были в разводе.
Фото: taunus-zeitung.de
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