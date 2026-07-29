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В Ростове 12 квартир в пострадавшем от БПЛА доме признали небезопасными

В Ростове 12 квартир в пострадавшем от БПЛА доме признали небезопасными

В Ростове-на-Дону 12 квартир в пострадавшем от БЛПА доме признали небезопасными. Об этом информирует губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По результатам обследования экспертами разрешено проживание во всех квартирах, кроме 12, пострадавших от обломков БПЛА.
Также в подъездах дома ограничили работу лифтов.

- Жильцы пострадавших квартир вместе со специалистами МЧС смогут забрать мебель и уцелевшие вещи, - отметил Юрий Слюсарь.

Жильцы остальных квартир смогут вернуться к себе домой.
Фото: Юрий Слюсарь
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