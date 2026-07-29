В Ростове 12 квартир в пострадавшем от БПЛА доме признали небезопасными
В Ростове-на-Дону 12 квартир в пострадавшем от БЛПА доме признали небезопасными. Об этом информирует губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По результатам обследования экспертами разрешено проживание во всех квартирах, кроме 12, пострадавших от обломков БПЛА.
Также в подъездах дома ограничили работу лифтов.
- Жильцы пострадавших квартир вместе со специалистами МЧС смогут забрать мебель и уцелевшие вещи, - отметил Юрий Слюсарь.
Жильцы остальных квартир смогут вернуться к себе домой.