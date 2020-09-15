В Роcтове мужчина на иномарке cбил наcмерть пожилого пешехода
В Роcтове-на-Дону 41-летний мужчина на иномарке cбил наcмерть пожилого пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 16 сентября в районе дома № 215 по улице Портовой.
По предварительным данным, пенсионер лет 70 выбежал на дорогу, когда водитель ехал на скорости. Шофер не успел притормозить перед неожиданно выбежавшим пешеходом и сбил его. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.
- Устанавливают личность погибшего пенсионера, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.