В Роcтове мужчина на иномарке cбил наcмерть пожилого пешехода

В Роcтове-на-Дону 41-летний мужчина на иномарке cбил наcмерть пожилого пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 16 сентября в районе дома № 215 по улице Портовой.По предварительным данным, пенсионер лет 70 выбежал на дорогу, когда водитель ехал на скорости. Шофер не успел притормозить перед неожиданно выбежавшим пешеходом и сбил его. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.- Устанавливают личность погибшего пенсионера, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.