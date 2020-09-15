Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Роcтове мужчина на иномарке cбил наcмерть пожилого пешехода

В Роcтове мужчина на иномарке cбил наcмерть пожилого пешехода
В Роcтове-на-Дону 41-летний мужчина на иномарке cбил наcмерть пожилого пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 16 сентября в районе дома № 215 по улице Портовой.

По предварительным данным, пенсионер лет 70 выбежал на дорогу, когда водитель ехал на скорости. Шофер не успел притормозить перед неожиданно выбежавшим пешеходом и сбил его. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

- Устанавливают личность погибшего пенсионера, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.