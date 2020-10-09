В Роcтовcкой облаcти женщина пошла на похороны и пропала

Жительница Ростовской области пропала, уехав в другой населенный пункт на похороны. О местонахождении Елены Зинченко нет информации с 11 октября.Как рассказал сын пропавшей женщины, Евгений, мама поехала к родным в поселок Горняцкий на похороны. Потом зашла в гости, а когда ушла от них якобы на автобус в родную Белую Калитву, пропала без вести. Ее больше никто не видел.- Мы ей звонили, но трубку она сначала не брала, а потом телефон был вне зоны доступа, - уточнил сын. - Отец поехал в село, но ее никто не видел там. Мы пошли в полицию подавать заявление.В день исчезновения на Елене были надеты светлая водолазка, предположительно, коричневые штаны, белые кроссовки, с собой взяла коричневую сумку. Возможно, на ней еще была тёмно-зеленая куртка. Из особых примет: у нее две родинки на лбу. При себе имеет ключи и кнопочный телефон Phillips.Если у вас есть информация о местонахождении пропавшей, просьба позвонить по номеру: 8-904-683-07-36 (Евгений).