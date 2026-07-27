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В результате воздушной атаки БПЛА в Ростове двое погибли и пятеро пострадали. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.После ночной атаки повреждения были зафиксированы на территории Железнодорожного, Пролетарского и Ленинского района. В результате падения обломков БПЛА возникли возгорания. Почти все пожары оперативно потушены. Сейчас спасатели ликвидируют пожар на площади 400 квадратных метров.Разрушено остекление в нескольких частных домах, а также на верхних этажах многоэтажного дома и в социальном учреждении.-К несчастью, ЧП не обошлось без жертв. В Ростове погибли два человека, супруги. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них - в тяжелом состоянии, в том числе подросток. Раненым оказана медицинская помощь, одному - с легкими ранениями - на месте, четверо доставлены в БСМП Ростова, - написал губернатор.