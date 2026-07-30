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В Результате падения БПЛА в Ростовской области повреждены крыши домов

В Результате падения БПЛА в Ростовской области повреждены крыши домов
В Ростовской области в результате падения обломков дрона повреждены крыши частных домов. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Всего над областью уничтожили более 40 дронов в городе Таганроге и 8 районах области: Кашарском, Миллеровском, Красносулинском, Шолоховском, Чертковском, Азовском, Аксайском, Тарасовском.

Есть последствия на земле: в Неклиновском районе в селе Русская Слободка в результате падения обломков БПЛА в доме повреждены два окна. Никто не пострадал. Также в селе Марьевка повреждены крыша и остекление дома.
Фото: DonDay
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