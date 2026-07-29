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В результате ночной атаки на Таганрог повреждены дома и предприятия. Об этом информирует глава города Светлана Камбулова.Напомним, в ночь на 29 июля был город подвергся воздушной атаке. После падения обломков ракеты на многоквартирный дом скончалась таганроженка, еще один житель получил травмы. Остальных людей эвакуировали. Кроме того, повреждены несколько частных домовладений и коммерческих предприятий.Светлана Камбулова подчеркнула, что на месте падения обломков работают службы экстренного реагирования.- Семье погибшей и пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка, - отметила глава города.