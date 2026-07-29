Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В результате ночной атаки на Таганрог повреждены дома и предприятия

В результате ночной атаки на Таганрог повреждены дома и предприятия

В результате ночной атаки на Таганрог повреждены дома и предприятия. Об этом информирует глава города Светлана Камбулова.

Напомним, в ночь на 29 июля был город подвергся воздушной атаке. После падения обломков ракеты на многоквартирный дом скончалась таганроженка, еще один житель получил травмы. Остальных людей эвакуировали. Кроме того, повреждены несколько частных домовладений и коммерческих предприятий.

Светлана Камбулова подчеркнула, что на месте падения обломков работают службы экстренного реагирования.

- Семье погибшей и пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка, - отметила глава города.
Фото: Дондей.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика