В ресторане «Магадан» в Ростове произошла стрельба: ранены два человека

Дондей

В Ростове в элитном ресторане «Магадан» неизвестный открыл стрельбу. Происшествие случилось в ночь на 19 июля.По предварительной информации, в разгар вечера между посетителями заведения произошел конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в более серьезную ссору, после чего один из гостей достал пистолет. Затем прозвучали выстрелы.На место вызвали полицию. В ГУ МВД по Ростовской области предварительно сообщили, что во время конфликта один из участников применил травматическое оружие. В результате пострадали два человека.В соцсетях пишут, что один из участников конфликта уехал с места на «Порше» в неизвестном направлении. Подробности происшествия уточняются.