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В ресторане «Магадан» в Ростове произошла стрельба: ранены два человека

В ресторане «Магадан» в Ростове произошла стрельба: ранены два человека
В Ростове в элитном ресторане «Магадан» неизвестный открыл стрельбу. Происшествие случилось в ночь на 19 июля.

По предварительной информации, в разгар вечера между посетителями заведения произошел конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в более серьезную ссору, после чего один из гостей достал пистолет. Затем прозвучали выстрелы.

На место вызвали полицию. В ГУ МВД по Ростовской области предварительно сообщили, что во время конфликта один из участников применил травматическое оружие. В результате пострадали два человека.

В соцсетях пишут, что один из участников конфликта уехал с места на «Порше» в неизвестном направлении. Подробности происшествия уточняются.
Дондей
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