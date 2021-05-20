В реанимации Таганрога скончалась сотрудница водоканала, пострадавшая при утечке метана
В БСМП Таганрога скончалась одна из пострадавших при утечке метана. Ирина Кириченко умерла, так и не придя в сознание. Число жертв в селе Дмитриадовка Неклиновского района достигло 11 человек.
Во время ЧП на очистительных сооружениях погибли 10 работников водоканала. Это Олег и Андрей Надолинские, Татьяна Чекунова, Игорь Абраменко, Сергей Телов, Григорий Карпенко, Раиса Гаврилова, Александр Мехов, Ирина Горбань и Роман Худобин.
22 мая объявлен днем траура по погибшим сотрудникам водоканала. В этот день отменят все мероприятия, включая проведение линеек.
В городской БСМП находятся еще семь пострадавших. Врачи борются за их жизни с самого утра. Пациентов доставили с сильнейшим отравлением опасным газом.