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В реанимации Таганрога скончалась сотрудница водоканала, пострадавшая при утечке метана

В реанимации Таганрога скончалась сотрудница водоканала, пострадавшая при утечке метана
В БСМП Таганрога скончалась одна из пострадавших при утечке метана. Ирина Кириченко умерла, так и не придя в сознание. Число жертв в селе Дмитриадовка Неклиновского района достигло 11 человек.

Во время ЧП на очистительных сооружениях погибли 10 работников водоканала. Это Олег и Андрей Надолинские, Татьяна Чекунова, Игорь Абраменко, Сергей Телов, Григорий Карпенко, Раиса Гаврилова, Александр Мехов, Ирина Горбань и Роман Худобин.

22 мая объявлен днем траура по погибшим сотрудникам водоканала. В этот день отменят все мероприятия, включая проведение линеек.

В городской БСМП находятся еще семь пострадавших. Врачи борются за их жизни с самого утра. Пациентов доставили с сильнейшим отравлением опасным газом.

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