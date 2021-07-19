В реанимации Новочеркасска умер мужчина, избитый черенком лопаты
Как сообщал Rostov.ru, неизвестный напал на него вечером 1 июля. Вместе с приятелем мужчина возвращался домой после тренировки. На пересечении улиц Маяковского и Фрунзе он отвлекся на телефон и задержался на светофоре. Его товарищ прошел вперед. В этот момент на 33-летнего мужчину напали сзади. Его ударили по голове, повалили на землю и стали избивать черенком лопаты.
Едва живого новочеркасца привезли в БСМП родители. У него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом черепа. Мужчину в тяжелом состоянии поместили в реанимацию. Врачи больше двух недель боролись за его жизнь. Однако травмы оказались слишком тяжелыми. 20 июля мужчина скончался.
Удалось ли задержать нападавшего, неизвестно.
Фото: МК Тверь.