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В реанимации Новочеркасска умер мужчина, избитый черенком лопаты

В реанимации Новочеркасска умер мужчина, избитый черенком лопаты
Как сообщал Rostov.ru, неизвестный напал на него вечером 1 июля. Вместе с приятелем мужчина возвращался домой после тренировки. На пересечении улиц Маяковского и Фрунзе он отвлекся на телефон и задержался на светофоре. Его товарищ прошел вперед. В этот момент на 33-летнего мужчину напали сзади. Его ударили по голове, повалили на землю и стали избивать черенком лопаты.

Едва живого новочеркасца привезли в БСМП родители. У него диагностировали черепно-мозговую травму и перелом черепа. Мужчину в тяжелом состоянии поместили в реанимацию. Врачи больше двух недель боролись за его жизнь. Однако травмы оказались слишком тяжелыми. 20 июля мужчина скончался.

Удалось ли задержать нападавшего, неизвестно.

Фото: МК Тверь.

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