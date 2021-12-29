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В районе Центрального рынка в Ростове «Солярис» провалился в дорожную яму

В районе Центрального рынка в Ростове «Солярис» провалился в дорожную яму

В центре Ростова водитель иномарки влетел в яму на проезжей части. Авария случилась вечером 3 января на пересечении проспекта Буденновского и улицы Серафимовича.

Ростовчане опубликовали фото ДТП в соцсети. Со слов очевидцев, яма на проезжей части появилась во время дорожных работ. Сам участок огородили предупредительными знаками. Видимо, водитель «Соляриса» слишком торопился по своим делам, поэтому влетел в выбоину. Не исключено, что его могло занести на мокрой и скользкой дороге.

По предварительным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.
Фото: ростов роадс
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